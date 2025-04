L’ex ministro Francesco De Lorenzo riavrà il vitalizio ok anche dal M5S

L’ex ministro riabilitato all’unanimità dalla Camera dei DeputatiFrancesco De Lorenzo, ex ministro della Salute durante il governo Andreotti, potrà tornare a percepire il vitalizio da ex parlamentare. A 87 anni, ha ottenuto la riabilitazione anche da parte della Camera dei Deputati, grazie a una decisione presa all’unanimità dall’ufficio di presidenza di Montecitorio.Tra coloro che hanno dato il via libera figurano anche i quattro rappresentanti del Movimento 5 Stelle, che hanno approvato il provvedimento insieme agli altri membri dell’organismo presieduto da Lorenzo Fontana. De Lorenzo torna così ufficialmente a godere del trattamento riservato agli ex deputati, a 31 anni dal suo arresto.Una lunga battaglia legale per ottenere la riabilitazioneLa vicenda giudiziaria delL’ex esponente del disciolto Partito Liberale si protrae da decenni. Dayitalianews.com - L’ex ministro Francesco De Lorenzo riavrà il vitalizio: ok anche dal M5S Leggi su Dayitalianews.com riabilitato all’unanimità dalla Camera dei DeputatiDe, exdella Salute durante il governo Andreotti, potrà tornare a percepire ilda ex parlamentare. A 87 anni, ha ottenuto la riabilitazioneda parte della Camera dei Deputati, grazie a una decisione presa all’unanimità dall’ufficio di presidenza di Montecitorio.Tra coloro che hanno dato il via libera figuranoi quattro rappresentanti del Movimento 5 Stelle, che hanno approvato il provvedimento insieme agli altri membri dell’organismo presieduto daFontana. Detorna così ufficialmente a godere del trattamento riservato agli ex deputati, a 31 anni dal suo arresto.Una lunga battaglia legale per ottenere la riabilitazioneLa vicenda giudiziaria delesponente del disciolto Partito Liberale si protrae da decenni.

