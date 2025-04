Bergamonews.it - L’ex curato di Nembro e la telefonata di Papa Francesco: “Espresse la sua vicinanza”

“In un primo momento pensai che si trattasse di uno scherzo, invece era davvero”. Così don Matteo Cella, oggi parroco della Parrocchia di San Giuseppe – Villaggio degli Sposi di Bergamo ed ex direttore dell’Oratorio San Filippo Neri di, ricorda lache ricevette dal pontefice il 3 maggio 2020, durante la pandemia.Il Santo Padrela suaalla comunità, che era l’epicentro dell’emergenza Covid. Manifestò l’apprezzamento per il grande movimento di solidarietà che si era creato coinvolgendo in modo particolare i giovani: lo abbiamo intervistato chiedendogli di condividere questo bellissimo aneddoto.Quando ha ricevuto ladi?Il pomeriggio di domenica 3 maggio 2020. In quel periodo ae ad Alzano Lombardo stavamo cominciando a respirare un po’ dopo essere stati drammaticamente nell’occhio del ciclone dell’emergenza Covid.