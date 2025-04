Ilfattoquotidiano.it - Leucodistrofia metacromatica, con la terapia genica alcuni bambini “hanno mantenuto la capacità di camminare”

Se somministrata tempestivamente, laè in grado di preservare la funzione motoria e lecognitive nella maggior parte deinati con una rara e letale malattia neurodegenerativa di origine genetica, la(Mld), cambiandone la storia clinica. A confermarlo è uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine e condotto presso l’Ospedale San Raffaele di Milano – da anni in prima linea con studi sulla– con il coordinamento di Alessandro Aiuti, vice-direttore dell’Istituto San Raffaele-Telethon per la(Sr-Tiget). Nel corso dello studio, effettuato su 39con Mld dalle ricercatrici cliniche Francesca Fumagalli e Valeria Calbi, i pazienti con Mld sono stati trattati con labasata su cellule staminali ematopoietiche geneticamente corrette confrontando i risultati con quelli di 49 pazienti non trattati.