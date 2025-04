L Eredità niente da fare caos dopo la ghigliottina

Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, giovedì 24 aprile. A spuntarla sono stati Giovanni e Antonio, che hanno giocato così ai Cento Secondi contendendosi l'accesso alla ghigliottina. Tra i due, poi, ha avuto la meglio Giovanni, partito con un montepremi iniziale di 185mila euro. Le parole da collegare questa sera erano ricetta, tempi, anni, distacco e intervento. Purtroppo, però, i dimezzamenti sono stati cinque e quindi la cifra in palio è scesa a 5.782. Il concorrente ha ragionato per un minuto come prevede il regolamento e alla fine ha fornito come soluzione la parola oro. Peccato però che la risposta corretta fosse un'altra, cioè recupero. Il campione potrà comunque riprovarci domani, nella puntata di venerdì 25 aprile. Liberoquotidiano.it - L'Eredità, "niente da fare": caos dopo la ghigliottina Leggi su Liberoquotidiano.it Antonio, Emanuela e Giovanni si sono sfidati al Triello a L', il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, giovedì 24 aprile. A spuntarla sono stati Giovanni e Antonio, che hanno giocato così ai Cento Secondi contendendosi l'accesso alla. Tra i due, poi, ha avuto la meglio Giovanni, partito con un montepremi iniziale di 185mila euro. Le parole da collegare questa sera erano ricetta, tempi, anni, distacco e intervento. Purtroppo, però, i dimezzamenti sono stati cinque e quindi la cifra in palio è scesa a 5.782. Il concorrente ha ragionato per un minuto come prevede il regolamento e alla fine ha fornito come soluzione la parola oro. Peccato però che la risposta corretta fosse un'altra, cioè recupero. Il campione potrà comunque riprovarci domani, nella puntata di venerdì 25 aprile.

Su altri siti se ne discute

Lazio Napoli, sfida Castellanos vs Lukaku. Giordano: «Taty ha raccolto l’eredità di Immobile, Big Rom deve fare…». Le parole Bruno Giordano ha segnato tanto con le due squadre che oggi si affrontano all’Olimpico alle ore 18 tra gli anni 70? e gli anni ’80, lasciando un segno forte. E Lazio–Napoli lo interessa particolarmente per la […] 🔗calcionews24.com

Paolo Crepet con “Mordere il cielo” sarà in scena Il 25 marzo al teatro Verdi di Brindisi, il 26 marzo a Gallipoli, al teatro Italia, e l’11 aprile a Bari, al Teatroteam. Un titolo non a caso, infatti “mordere il cielo”, come riporta Il Corriere della Sera, per lo psichiatra, sociologo e saggista “significa cercare di non abbassare gli occhi su uno schermo allontanandosi da tutto, ma preoccuparsi per la crisi che stiamo attraversando. 🔗ilfattoquotidiano.it

I fratelli John, Lapo e Ginevra Elkann hanno versato poco meno di 10 milioni di euro all’Agenzia dell’entrate a seguito della notifica di un verbale. Il pagamento, secondo fonti vicine alla famiglia, non è legato agli sviluppi dell’inchiesta avviata dalla Procura di Torino sui risvolti dell’eredità di Gianni Agnelli e, in particolare, a un presunta violazione fiscale sul vitalizio percepito da Marella Agnelli, vedova dell’ex presidente della Fiat. 🔗ilfattoquotidiano.it

L'Eredità, niente da fare: caos dopo la ghigliottina; L’Eredità, caos post puntata e rivolta social per la Ghigliottina di Gabriele: Sempre più assurdo; L'Eredità, che schifo: la ghigliottina di Cristina scatena il caos; L'Eredità, Marco fa un errore (clamoroso) alla Ghigliottina e scatena la polemica sui social: Era tra le scelte. 🔗Ne parlano su altre fonti