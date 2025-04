L Empoli esce a testa alta dalla Coppa Italia al Dal Ara vince il Bologna 2 1

Sport.quotidiano.net - L'Empoli esce a testa alta dalla Coppa Italia: al "Dall'Ara" vince il Bologna 2-1

, 24 aprile 2025 – L’, soccombendo di misura (2-1) al “Renato’Ara” contro il. Per la squadra del presidente Corsi finisce in semifinale l’avventura nel torneo: sarà ila sfidare il Milan all’Olimpico il prossimo 14 maggio. D’Aversa schiera le seconde linee, pensando al campionato di A. Ancheno, forte del 3-0 dell’andata, fa ricorso alla panchina. Tutto facile in avvio di frazione di gioco per i padroni di casa. Poi, pian piano, l’ria entrare in partita.Al 7’ Moro crossadestra, Fabbian stacca di, solo soletto, insaccando alla sinistra di Seghetti: al primo tentativo, i rossoblù passano in vantaggio. Al 9’ il portiere azzurro alza sulla traversa un diagonalesinistra di Lykogiannis. Al 12’ la replica empolese: verticalizzazione di Konate per Solbakken, che entra in area e batte a rete di sinistro: pallone di poco a lato.