Lei è il pasticcere che ha creato la Cassata più buona della Sicilia In un paese minuscolo dell’entroterra c’è un negozietto che ha battuto tutti il segreto è nella ricotta

Sicilia in tutto il mondo, un tripudio di profumi e sapori del territorio.La celebre guida 50 Top Italy, a cura di Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro, ha stilato la classifica delle migliori cassate Siciliane, portando alla ribalta l’eccellenza dell’enogastronomia dell’isola. Ad aggiudicarsi il primo posto è la pasticceria Sciampagna, con sede a Marineo, in provincia di Palermo, e una sede anche nel capoluogo. Un riconoscimento che premia non solo la qualità del dolce, ma anche il talento e la dedizione del maestro pasticcere Carmelo Sciampagna.Il trionfo della Pasticceria Sciampagna non è frutto del caso. Il suo fondatore, Carmelo Sciampagna, è un talento forgiato da anni di esperienza nelle migliori scuole italiane e internazionali. Ilfogliettone.it - Lei è il pasticcere che ha creato la Cassata più buona della Sicilia | In un paese minuscolo dell’entroterra c’è un negozietto che ha battuto tutti: il segreto è nella ricotta Leggi su Ilfogliettone.it Si tratta di un dolce iconico che rappresenta lain tutto il mondo, un tripudio di profumi e sapori del territorio.La celebre guida 50 Top Italy, a cura di Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro, ha stilato la classifica delle migliori cassatene, portando alla ribalta l’eccellenza dell’enogastronomia dell’isola. Ad aggiudicarsi il primo posto è la pasticceria Sciampagna, con sede a Marineo, in provincia di Palermo, e una sede anche nel capoluogo. Un riconoscimento che premia non solo la qualità del dolce, ma anche il talento e la dedizione del maestroCarmelo Sciampagna.Il trionfoPasticceria Sciampagna non è frutto del caso. Il suo fondatore, Carmelo Sciampagna, è un talento forgiato da anni di esperienza nelle migliori scuole italiane e internazionali.

