Leccava i piedi delle ospiti mentre dormivano inserviente d’hotel condannato a 10 anni per violenza sessuale

Leccava di notte i piedi delle donne che alloggiavano negli hotel londinesi dove lavorava come inserviente, mentre queste dormivano. In tre casi, di cui uno molto recente, l’aggressione sessuale è diventata un vero e proprio stupro. È stato condannato a dieci anni di carcere, più tre anni di possibile estensione della pena, Ahmed Fahmy, 46enne di Londra. Uno schema – reiterato ripetute volte tra il 2008 e il 2024 – di «abuso della posizione di dipendente degli alberghi», che secondo i giudici gli avrebbe permesso di «assecondare il suo feticismo dei piedi» e dare libero sfogo alla sua «chiara tendenza a commettere abusi», scrive la Bbc.L’aggressione alle tre turiste e l’inganno della chiave di hotelA dare il via alle indagini che hanno portato alla condanna di Fahmy è stato un gruppo di quattro giovani donne, che nel gennaio 2024 si erano recate in un hotel nella zona nord-ovest di Londra. Leggi su Open.online di notte idonne che alloggiavano negli hotel londinesi dove lavorava comequeste. In tre casi, di cui uno molto recente, l’aggressioneè diventata un vero e proprio stupro. È statoa diecidi carcere, più tredi possibile estensione della pena, Ahmed Fahmy, 46enne di Londra. Uno schema – reiterato ripetute volte tra il 2008 e il 2024 – di «abuso della posizione di dipendente degli alberghi», che secondo i giudici gli avrebbe permesso di «assecondare il suo feticismo dei» e dare libero sfogo alla sua «chiara tendenza a commettere abusi», scrive la Bbc.L’aggressione alle tre turiste e l’inganno della chiave di hotelA dare il via alle indagini che hanno portato alla condanna di Fahmy è stato un gruppo di quattro giovani donne, che nel gennaio 2024 si erano recate in un hotel nella zona nord-ovest di Londra.

