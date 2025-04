Ilrestodelcarlino.it - Le verità della Bertini: "Sono stata dimissionata. E nessuno mi ha difeso"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Anna Maria, innanzitutto come sta? "Benissimo direi, mirimessa in carreggiata dopo essere tornata a svolgere la mia vera attività, quella di consulente aziendale sui fondi comunitari". E il suo incarico in Regione? "Quello è soltanto un part-time, un paio di giorni a settimana". Rimpiantidecisione presa a gennaio di lasciare il suo incarico di assessore alla cultura ne ha ancora? "Non èsemplicemente una mia decisione, nonstate dimissioni nel senso letterale del termine". Intende dire che cistate delle pressioni? "Diciamo che. Sia chiaro, per come si erano messe le cose non c’era più troppo margine di manovra, anche semi ha puntato una pistola alla tempia. E comunque la vicendaFondazione Muse a fine 2024 non c’entrava nulla, è stato solo un diversivo e un malinteso".