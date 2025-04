Le rinnovabili abbattono i costi la Sardegna non perda questa opportunità

Maurizio Delfanti, ordinario di Sistemi elettrici per l'energia al Politecnico di Milano, è uno degli autori dello studio, condotto dall'ateneo lombardo insieme con le Università di Cagliari e di Padova.

Riporta energmagazine.it: Sardegna: il 100% di energia dalle rinnovabili è possibile - Uno studio del Politecnico di Milano, Università di Cagliari e Università di Padova dimosra che la Sardegna può essere alimentata totalmente dalle rinnovabili.

Si legge su greenme.it: La Sardegna può diventare 100% rinnovabile entro il 2030. Lo dimostra uno studio - La Sardegna può diventare 100% rinnovabile.Lo dimostra uno studio del Politecnico di Milano, Università di Cagliari e Università di Padova ...

Secondo corriere.it: Fotovoltaico di piccola taglia e Cer: così la Sardegna potrebbe diventare 100% rinnovabile in cinque anni - Sfruttando il potenziale eolico e fotovoltaico, la Regione potrebbe diventare la prima italiana completamente alimentata da fonti rinnovabili entro il 2030 secondo uno studio che analizza la fattibili ...