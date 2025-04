Bergamonews.it - Le reliquie di Santa Margherita Maria Alocoque arrivano a Barzana: è l’unica tappa italiana

Una settimana di celebrazioni, con una macchina organizzativa imponente e insospettabile per un piccolo paesino di poco più di duemila anime: dal 4 all’11 maggio la Parrocchia San rocco diospiterà il pellegrinaggio internazionale dellediAlacoque in quella che sarà2025 del grande reliquiario conservato nel monastero di Paray-le-Monial, in Francia.Un evento straordinario che è reso ancor più eccezionale dall’Enciclica “Dilexis nos” che Papa Francesco ha regalato alla Chiesa, chiedendo di mettere al centro il Sacro Cuore e questa devozione.Alacoque è laa cui è apparso Gesù: da quelle rivelazioni nacque lo sviluppo del culto e l’istituzione della solennità liturgica del Sacro Cuore di Gesù al quale è tra l’altro dedicato l’anno giubilare, a 350 anni di distanza dalla prima apparizione.