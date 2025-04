Le proteste contro Tesla stanno diventando un problema molto serio per Musk

Musk potrebbero compromettere vendite e reputazione Wired.it - Le proteste contro Tesla stanno diventando un problema molto serio per Musk Leggi su Wired.it Il colosso delle auto elettriche ha modificato i documenti legali depositati presso l'autorità di borsa americana con l'ammissione che le manifestazioni legate al ruolo politico di Elonpotrebbero compromettere vendite e reputazione

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia

Su questo argomento da altre fonti: Le proteste contro Tesla stanno diventando un problema molto serio per Musk; Tesla takedown: in tutto il mondo le manifestazioni anti-Musk. Cosa vuole il movimento; Dagli Stati Uniti all'Europa: manifestazioni contro Elon Musk e Tesla per i tagli del Doge; Questa è la mia ultima Tesla cosa sta succedendo alle auto di Elon Musk?; La giornata mondiale contro Tesla (e Musk): proteste simultanee nelle sedi di tutto il mondo.

Segnala msn.com: Tesla, le proteste contro Musk sono un rischio per l'azienda - Tesla segnala agli investitori un nuovo rischio, le proteste contro Musk possono avere ripercussioni negative sul brand e sul business.

Secondo wired.it: A difendere Tesla dalla proteste c'è anche l'estrema destra - Oltre ai manifestanti, davanti ai concessionari americani della casa si stanno radunando anche gruppetti di sostenitori di Musk. Tra di loro ci sono però Proud boys e milizie armate ...

msn.com scrive: New York, manifestazione anti Musk davanti la sede Tesla: la polizia arresta nove persone - Il boicottaggio attraverso lo stop agli acquisti delle auto e la richiesta agli azionisti di cedere le azioni, per far crollare il titolo ...