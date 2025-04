Le organizzazioni sindacali sollecitano l’amministrazione comunale sugli impegni disattesi

organizzazioni sindacali denunciano le gravi e persistenti criticità che caratterizzano la gestione del personale e delle relazioni sindacali presso il Comune di Bari". In una nota indirizzata a Sindaco e Prefetto ricordano che tutti gli impegni assunti in occasione della. Baritoday.it - Le organizzazioni sindacali sollecitano l’amministrazione comunale "sugli impegni disattesi" Leggi su Baritoday.it "Da diversi mesidenunciano le gravi e persistenti criticità che caratterizzano la gestione del personale e delle relazionipresso il Comune di Bari". In una nota indirizzata a Sindaco e Prefetto ricordano che tutti gliassunti in occasione della.

