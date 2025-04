Ilrestodelcarlino.it - Le iniziative del 25 Aprile. Salta il pranzo con la ‘gluppa’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Quello di domani, per quanto solenne, sarà un 25, mesto per via del lutto nazionale che accompagnerà, fino a sabato, l’estremo saluto a Papa Francesco. Sulle celebrazioni dell’80esimo anniversario dalla Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, volendo osservare uno stile sobrio e consono alle circostanze, l’amministrazione comunale, in accordo con le associazioni, ha snellito il proprio programma rimandando all’anno prossimo la prima edizione del "con la gluppa partigiana". Novità del 2025, il "al sacco" era stato pensato come un momento conviviale, da vivere nel luogo dedicato alla Resistenza insieme alla musica di Joe Castellani. "Un bel momento di partecipazione, che prevedeva musica e divertimento, e sarà riproposto il prossimo anno" osserva il sindaco Andrea Biancani.