Ilrestodelcarlino.it - Le Iene ancora contro Barzan: "Altra denuncia"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Davide, il consulente che assiste Manuela Bianchi (nuora di Pierina Paganelli, la donna uccisa in via del Ciclamino con 29 coltellate il 3 ottobre 2023),una volta finisce sotto i riflettori delle ‘’. Nel terzo capitolo dell’inchiesta, l’inviato Gaston Zama ha raccolto nuove testimonianze riguardanti. La puntata si è concentrata sui racconti di due riccionesi.Il primo è un parrucchiere che ha raccontato di essersi inizialmente affidato aper una vicenda legale legata all’affitto del proprio salone, risolta positivamente. Forte della fiducia acquisita, si era poi rivolto a lui per l’acquisto di un negozio.avrebbe trattato l’affare fino al preliminare, richiedendo una caparra di 30mila euro. Tuttavia, secondo quanto riferito, l’acquisto non sarebbe mai stato registrato e il locale è stato poi occupato da un’attività.