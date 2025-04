Le due lauree di Petronilla Prima pediatra in Italia curava i bambini di strada

Prima città giardino Italiana, nata sull’esempio delle “garden city“ inglesi di inizio ‘900 per opera dell’Unione cooperativa e del suo presidente Luigi Buffoli. Questo edificio racchiude un secolo di storia e di storie, di aneddoti e di personaggi anticonformisti che hanno rappresentato il volto migliore di Milano.Si chiama Villa Della Rovere, dal nome della Prima famiglia che la abitò e la costruì nel 1910: sulla ringhiera si può ancora ammirare il simbolo della quercia. Al Milanino, però, tutti la conoscono come la “casa di Petronilla“, alias Amalia Moretti Foggia, medica, autrice, femminista ante litteram. La storia di questa dimora in stile liberty è stata raccontata da Piera Nava, l’attuale proprietaria, che insieme a sua figlia Camilla ha aperto i cancelli del suo giardino durante le giornate Fai, ripercorrendo l’incredibile storia dei primi inquilini, il chirurgo Domenico Della Rovere e sua moglie Amalia. Ilgiorno.it - Le due lauree di Petronilla: "Prima pediatra in Italia curava i bambini di strada" Leggi su Ilgiorno.it La villa di via Costanza 9 non è solo una delle dimore simbolo del Milanino, lacittà giardinona, nata sull’esempio delle “garden city“ inglesi di inizio ‘900 per opera dell’Unione cooperativa e del suo presidente Luigi Buffoli. Questo edificio racchiude un secolo di storia e di storie, di aneddoti e di personaggi anticonformisti che hanno rappresentato il volto migliore di Milano.Si chiama Villa Della Rovere, dal nome dellafamiglia che la abitò e la costruì nel 1910: sulla ringhiera si può ancora ammirare il simbolo della quercia. Al Milanino, però, tutti la conoscono come la “casa di“, alias Amalia Moretti Foggia, medica, autrice, femminista ante litteram. La storia di questa dimora in stile liberty è stata raccontata da Piera Nava, l’attuale proprietaria, che insieme a sua figlia Camilla ha aperto i cancelli del suo giardino durante le giornate Fai, ripercorrendo l’incredibile storia dei primi inquilini, il chirurgo Domenico Della Rovere e sua moglie Amalia.

Potrebbe interessarti anche:

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Altre fonti ne stanno dando notizia: Le due lauree di Petronilla: Prima pediatra in Italia curava i bambini di strada; Riparte «È sempre mezzogiorno». Antonella Clerici come Petronilla: «Parlare di cibo non è giornalismo di...; Amalia Moretti Foggia, una medica attivista dietro Petronilla; Donne nella Storia: Amalia Moretti Foggia, l’attivista dietro Petronilla; “Scienziate nel tempo”: storie di donne al top.