Le cronache di Narnia Greta Gerwig ha trovato la sua Strega Bianca

cronache di Narnia: tra i nomi più accreditati spiccano Margaret Qualley ed Emma Mackey. Nuove voci circondano il casting dell'adattamento de Le cronache di Narnia, firmato da Greta Gerwig. Dopo mesi di speculazioni, la ricerca della Strega Bianca sarebbe ormai agli sgoccioli, con poche attrici ancora in lizza. A marzo 2025, Deadline aveva riportato che la popstar Charli XCX era tra le favorite per il ruolo. Tuttavia, secondo Jeff Sneider di The Insneider, la cantante non avrebbe ottenuto la parte, lasciando spazio ad altre attrici. Chi potrebbe essere la nuova Strega Bianca? Tra i nomi più accreditati spiccano Margaret Qualley ed Emma Mackey, entrambe in corsa per il ruolo. Fonti vicine alla produzione parlano .

Ne parlano su altre fonti

Clamorosa protesta degli esercenti cinematografici statunitensi nei confronti del prossimo film della regista di Barbie. L'industria cinematografica è in rivolta dopo che IMAX ha accettato la distribuzione di Narnia di Greta Gerwig, su oltre 1.000 schermi. Gli studios in particolare sono furiosi e avrebbero cercato di far saltare l'accordo. Soprattutto Disney pare che non abbia apprezzato la mossa, visto che Narnia è stato programmato in uscita il Giorno del Ringraziamento 2026, proprio la ... 🔗movieplayer.it

Charli XCX in trattative per Le Cronache di Narnia di Greta Gerwig e Netflix Stando a quanto riportato da Deadline, la cantante Charli XCX è stata presa in considerazione per partecipare all’atteso film di Le Cronache di Narnia di Greta Gerwig e Netflix. La vincitrice di un Grammy sarebbe infatti tra le prime scelte per un ruolo chiave e le trattative sono in corso da un po’ di tempo, ma al momento non c’è nulla di definito. 🔗cinefilos.it

La cantante Charli XCX sarebbe in trattative per interpretare un ruolo di rilievo nel nuovo adattamento di Le Cronache di Narnia diretto da Greta Gerwig. Da tempo si parla della versione di Le Cronache di Narnia che Greta Gerwig sta preparando, ma ora finalmente arrivano novità sul casting. Nel giorno in cui è stata annunciata la sua partecipazione a Glastonbury, è emerso che Charli XCX potrebbe essere in lizza per entrare a far parte del cast del film targato Netflix, diretto dalla Gerwig. 🔗movieplayer.it

Le cronache di Narnia: Greta Gerwig ha trovato la sua Strega Bianca? - Nuove voci circondano il casting dell'adattamento de Le Cronache di Narnia, firmato da Greta Gerwig. Dopo mesi di speculazioni, la ricerca della Strega Bianca sarebbe ormai agli sgoccioli, con poche a ... 🔗msn.com

Le Cronache di Narnia, Margaret Qualley ed Emma Mackie tra le candidate per interpretare la Strega Bianca - Secondo il noto insider Jeff Snider, Margaret Qualley ed Emma Mackey sarebbero state provinate per il ruolo della Strega Bianca Jadis nell'adattamento de Le Cronache di Narnia diretto da Greta Gerwig. 🔗msn.com

Casting in fermento per l’adattamento de Le Cronache di Narnia firmato Greta Gerwig - La ricerca della Strega Bianca per l'adattamento de Le Cronache di Narnia, diretto da Greta Gerwig, si concentra su Margaret Qualley ed Emma Mackey, con riprese previste per l'estate 2025. 🔗ecodelcinema.com