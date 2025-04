Le condoglianze di Netanyahu tre giorni dopo la morte di papa Francesco

papa Francesco. Riposi in pace". È quanto si legge in un post di condoglianze pubblicato su X dall'ufficio del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, tre giorni. Today.it - Le condoglianze di Netanyahu tre giorni dopo la morte di papa Francesco Leggi su Today.it "Lo stato di Israele esprime il suo più profondo cordoglio alla Chiesa cattolica e alla comunità cattolica mondiale per la scomparsa di. Riposi in pace". È quanto si legge in un post dipubblicato su X dall'ufficio del premier israeliano, Benjamin, tre

Su altri siti se ne discute

Dopo il caso dei post pubblicati e rimossi e a tre giorni dal decesso, sui social media di Benjamin Netanyahu è apparso un post di condoglianze per Papa Francesco. L’ufficio del primo ministro israeliano ha scritto: «Lo Stato di Israele esprime le sue più sentite condoglianze alla Chiesa cattolica e alla comunità cattolica in tutto il mondo per la scomparsa di papa Francesco. Possa riposare in pace». Israele parteciperà ai funerali di Jorge Mario Bergoglio con l’ambasciatore presso la Santa ... 🔗lettera43.it

Il rito della chiusura della bara è in programma venerdì alle 20. Sabato, dopo le esequie, un gruppo di poveri accoglierà l'arrivo della salma davanti a Santa Maria Maggiore, prima della tumulazione 🔗tgcom24.mediaset.it

(Adnkronos) – E’ un silenzio che rimbomba quello di Israele sulla morte di Papa Francesco. Perché se il presidente israeliano Isaac Herzog è stato tra i primi a esprimere le sue condoglianze su ‘X’, auspicando che l’appello di Francesco per la pace e il ritorno degli ostaggi possa realizzarsi, dopo di lui né il primo ministro Benjamin Netanyahu, né il ministro degli Esteri Gideon Sa’ar si sono espressi. Un breve post del ministero degli Esteri di Israele, condiviso su Instagram, Facebook e ... 🔗ildenaro.it

Oltre 90mila persone hanno reso omaggio al Papa. Ai funerali gli ultimi, addio a passo d'uomo; Papa Francesco, dopo tre giorni le condoglianze di Netanyahu: «Riposi in pace»; Papa Francesco, 100mila persone a San Pietro. Ai funerali pure migranti e rifugiati. Condoglianze di Netanyahu dopo tre giorni. Ne parlano su altre fonti

Papa Francesco, dopo tre giorni le condoglianze di Netanyahu: «Riposi in pace» - Dopo il caso dei post pubblicati e rimossi e a tre giorni dal decesso, sui social media di Benjamin Netanyahu è apparso un post di condoglianze per Papa Francesco. L’ufficio del primo ministro israeli ... 🔗msn.com

Papa Francesco, oltre 90mila fedeli hanno reso omaggio alla salma | A tre giorni dalla morte arrivano le condoglianze di Netanyahu - Senza soluzione di continuità continuano ad arrivare in Vaticano migliaia di fedeli per dare l'ultimo saluto a Papa Francesco, morto lunedì a 88 anni. In due giorni sono stati oltre 90mila le persone ... 🔗msn.com

Le condoglianze di Netanyahu tre giorni dopo morte del Papa - ROMA «Lo Stato di Israele esprime il suo più profondo cordoglio alla Chiesa cattolica e alla comunità cattolica mondiale per la scomparsa di Papa Francesco. Riposi in pace». È quanto si legge in un po ... 🔗corrieredellacalabria.it