Le condoglianze di Netanyahu tre giorni dopo la morte di papa Francesco

papa Francesco. Riposi in pace". È quanto si legge in un post di condoglianze pubblicato su X dall'ufficio del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, tre giorni. Europa.today.it - Le condoglianze di Netanyahu tre giorni dopo la morte di papa Francesco Leggi su Europa.today.it "Lo stato di Israele esprime il suo più profondo cordoglio alla Chiesa cattolica e alla comunità cattolica mondiale per la scomparsa di. Riposi in pace". È quanto si legge in un post dipubblicato su X dall'ufficio del premier israeliano, Benjamin, tre

Su altri siti se ne discute

Le condoglianze di Netanyahu tre giorni dopo la morte di papa Francesco - "Lo stato di Israele esprime il suo più profondo cordoglio alla Chiesa cattolica e alla comunità cattolica mondiale per la scomparsa di papa Francesco. Riposi in pace". È quanto si legge in un post di condoglianze pubblicato su X dall'ufficio del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, tre giorni... 🔗today.it

Papa Francesco, dopo tre giorni le condoglianze di Netanyahu: «Riposi in pace» - Dopo il caso dei post pubblicati e rimossi e a tre giorni dal decesso, sui social media di Benjamin Netanyahu è apparso un post di condoglianze per Papa Francesco. L’ufficio del primo ministro israeliano ha scritto: «Lo Stato di Israele esprime le sue più sentite condoglianze alla Chiesa cattolica e alla comunità cattolica in tutto il mondo per la scomparsa di papa Francesco. Possa riposare in pace». 🔗lettera43.it

Papa Francesco, oltre 90mila fedeli hanno reso omaggio alla salma | A tre giorni dalla morte arrivano le condoglianze di Netanyahu - Il rito della chiusura della bara è in programma venerdì alle 20. Sabato, dopo le esequie, un gruppo di poveri accoglierà l'arrivo della salma davanti a Santa Maria Maggiore, prima della tumulazione 🔗tgcom24.mediaset.it

Papa, le condoglianze di Netanyahu a 3 giorni dalla morte; Morte papa Francesco, Netanyahu parla dopo tre giorni: Riposi in pace; Papa Francesco, Netanyahu parla dopo tre giorni: «Condoglianze, riposi in pace»; Papa Francesco, le condoglianze tardive di Netanyahu dopo tre giorni di polemiche. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

E dopo tre giorni Netanyahu parlò: condoglianze per la morte di Francesco - Arriva il messaggio del premier israeliano. Dopo il decesso era scoppiato il caso del tweet di commiato del ministro degli Esteri poi cancellato ... 🔗huffingtonpost.it

Papa Francesco, Netanyahu parla dopo tre giorni: «Condoglianze, riposi in pace» - «Lo Stato di Israele esprime le sue più profonde condoglianze alla Chiesa cattolica e alla comunità cattolica nel mondo per la scomparsa di Papa Francesco. Possa riposare ... 🔗ilmessaggero.it

Papa Francesco, Netanyahu fa le condoglianze tre giorni dopo - Arrivano con qualche giorno di ritardo le condoglianze di Israele per la morte di Bergoglio. “Lo Stato di Israele esprime il suo più profondo cordoglio alla Chiesa cattolica e alla comunità cattolica ... 🔗msn.com