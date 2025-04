Le altre di C stagione sulle montagne russe per Aronica a Trapani dall’esonero al rinnovo

Trapani che ha reso noto il rinnovo di mister Aronica, tecnico che è stato richiamato da un mese sulla panchina dei siciliani dopo essere stato in precedenza esonerato. La compagine granata (41), quando manca un turno al termine della regular season è in lotta con il Giugliano (43) per conquistare il decimo posto, l’ultimo utile per accedere agli spareggi per la B. Questa la nota del club del presidente Valerio Antonini: la società FC Trapani 1905 comunica che il tecnico Salvatore Aronica ha prolungato il contratto con il club fino al 30 giugno 2026. “Sono veramente felice che Sasà resti con noi ancora a lungo», ha commentato il Presidente Valerio Antonini. “Oltre ad essere una bravissima persona, è un uomo serio e di grandi valori. I numeri di questa stagione dimostrano, inoltre, le sue indubbie capacità che mi hanno portato a decidere ad affidare a lui la guida tecnica anche nella prossima stagione, certo che raggiungeremo, insieme, i risultati prefissati”. Anteprima24.it - Le altre di C, stagione sulle montagne russe per Aronica a Trapani: dall’esonero al rinnovo Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiAnnuncio a sorpresa delche ha reso noto ildi mister, tecnico che è stato richiamato da un mese sulla panchina dei siciliani dopo essere stato in precedenza esonerato. La compagine granata (41), quando manca un turno al termine della regular season è in lotta con il Giugliano (43) per conquistare il decimo posto, l’ultimo utile per accedere agli spareggi per la B. Questa la nota del club del presidente Valerio Antonini: la società FC1905 comunica che il tecnico Salvatoreha prolungato il contratto con il club fino al 30 giugno 2026. “Sono veramente felice che Sasà resti con noi ancora a lungo», ha commentato il Presidente Valerio Antonini. “Oltre ad essere una bravissima persona, è un uomo serio e di grandi valori. I numeri di questadimostrano, inoltre, le sue indubbie capacità che mi hanno portato a decidere ad affidare a lui la guida tecnica anche nella prossima, certo che raggiungeremo, insieme, i risultati prefissati”.

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti

Altre fonti ne stanno dando notizia: Le altre di C, stagione sulle montagne russe per Aronica a Trapani: dall’esonero al rinnovo; Arezzo, un'eliminazione che brucia. E' una stagione da montagne russe; Pezzullo, stagione sulle montagne russe; Cosa c'è dietro le montagne russe del mercato dei Treasury statunitensi?; Bologna, un Lucumì da montagne russe: c’è bisogno del meglio per il finale.

Risulta da strettoweb.com: Serie C, il Trapani ai playoff se…: le combinazioni dell’ultima giornata - Ultima giornata e ultima speranza, per il Trapani, di agguantare i playoff di Serie C: le combinazioni possibili ...

Lo riporta msn.com: Lupe sulle montagne russe, stagione sempre più pazza: le foto - Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta ...

Secondo msn.com: L'Inter ha visto il Diavolo e si è squagliata: addio Coppa Italia e Triplete - Imprevedibile come la sua stagione sulle montagne russe, il Milan ha letteralmente travolto i nerazzurri, schiantati con la doppietta di Jovetic e il tris di Reijnders, lasciapassare per la finale del ...