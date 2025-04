Lavori sulla rete idrica alcune zone di Pisa a secco

Lavori sulla rete idrica nel comune di Pisa, lunedì 28 aprile, dalle ore 8.30 alle 12, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Ponticelli, Monginevro, del Gonfo, Monte Rosa, Simiteri e Fiorentina (nel tratto tra le vie Monte Bianco e Putignano).Al. Pisatoday.it - Lavori sulla rete idrica: alcune zone di Pisa a secco Leggi su Pisatoday.it Acque comunica che pernel comune di, lunedì 28 aprile, dalle ore 8.30 alle 12, sarà necessario sospendere l’erogazionenelle vie Ponticelli, Monginevro, del Gonfo, Monte Rosa, Simiteri e Fiorentina (nel tratto tra le vie Monte Bianco e Putignano).Al.

Su altri siti se ne discute

Lavori per la manutenzione della rete idrica, acqua a singhiozzo in due aree della città - Da lunedì 3 marzo Amap avvierà una serie di interventi di manutenzione – che prevedono la sostituzione dei misuratori di portata in corrispondenza dei punti di alimentazione alle sottoreti cittadine – finanziati attraverso misure di programmazione europee. Queste attività, come comunica l'ex... 🔗palermotoday.it

Lavori programmati alla rete idrica; mezza provincia di Latina resta senza acqua - Interruzione idrica il 3 marzo: Acqualatina avvia lavori di manutenzione sulla rete I lavori di rifunzionalizzazione della condotta principale di Sardellane, inizialmente programmati per fine febbraio, sono stati posticipati e verranno eseguiti lunedì 3 marzo. La decisione di rimandare l’intervento è stata presa per rispondere alle richieste di alcune amministrazioni locali, che avevano segnalato la sovrapposizione con importanti concorsi pubblici. 🔗dayitalianews.com

Lavori sulla rete idrica: Calcinaia e Bientina senz'acqua - Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Calcinaia, martedì 11 febbraio dalle ore 8:30 alle 17:00 sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nel comune di: - Calcinaia, nelle vie Pertini, di Mezzo, del Tiglio, Camposanto Vecchio e Marucco (ad esclusione delle... 🔗pisatoday.it

Lavori sulla rete idrica: alcune zone di Pisa a secco; Lavori sulla rete idrica: frazioni a secco a Santa Croce e nel territorio di Castelfranco; Ancora lavori sulla rete idrica, due città senza acqua: zone interessate e orari; Lavori sulla rete idrica a Pisa, sospensione dei servizi in alcune vie della città. 🔗Cosa riportano altre fonti

Geal, interruzione idrica per lavori in alcune zone di Lucca - Il 30 aprile interessati 267 abitanti nei quartieri di Arancio e San Vito e nel viale Castracani e traversa IV e via per corte Lenci ... 🔗luccaindiretta.it

Cormano, condotta idrica danneggiata durante i lavori, strada allagata e intervento di riparazione in corso - Condotta idrica danneggiata durante i lavori a Cormano, strada allagata e chiusa al traffico. Nella mattinata di oggi, giovedì 24 aprile, a causa di un ... 🔗ilnotiziario.net

Intervento sulla rete, stop all’erogazione di acqua - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com