Lavori conclusi il parco di Villa Varda torna a splendere

Un ampio parco riportato, grazie a un attento e accurato intervento, al suo splendore originario. È il risultato dei lavori di manutenzione straordinaria all'interno del complesso di Villa Varda. La Villa veneta è di proprietà del Comune di Brugnera dal 1999 che si è occupata sin da quel.

