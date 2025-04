Laura Pausini svela come ha fatto a perdere peso

Laura Pausini, ha confessato al web il metodo da lei utilizzato per dimagrire.Il cambiamento fisico della cantante è palese a chiunque guardi la foto, ma non è necessariamente frutto di ritocchi chirurgici e quant’altro.Sotto ad una pioggia di commenti che insinuavano ciò, la cantante è stata infatti quasi “costretta” a dare spiegazioni: “Ho iniziato una dieta con un dietologo ad aprile scorso. Ho mangiato da sola per 5 mesi pesando tutto e non sgarrando mai. Ho iniziato a fare ginnastica 3 volte alla settimana per un anno intero e ho fatto un tour che mi portava 3 ore ogni sera sul palco dove non mi risparmiavo fisicamente. Leggi su Corrieretoscano.it Da un post pubblicato in modo superficiale per fare gli auguri di Pasqua ai suoi fedeli fan, al dover dare spiegazioni sul suo cambiamento fisico: è cosi che l’amatissima cantante italiana di fama internazionale,, ha confessato al web il metodo da lei utilizzato per dimagrire.Il cambiamento fisico della cantante è palese a chiunque guardi la foto, ma non è necessariamente frutto di ritocchi chirurgici e quant’altro.Sotto ad una pioggia di commenti che insinuavano ciò, la cantante è stata infatti quasi “costretta” a dare spiegazioni: “Ho iniziato una dieta con un dietologo ad aprile scorso. Ho mangiato da sola per 5 mesi pesando tutto e non sgarrando mai. Ho iniziato a fare ginnastica 3 volte alla settimana per un anno intero e houn tour che mi portava 3 ore ogni sera sul palco dove non mi risparmiavo fisicamente.

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Laura Pausini svela il segreto del suo dimagrimento; Laura Pausini svela il suo dimagrimento: «20 chili in meno senza punture né scorciatoie»; Come ha fatto Laura Pausini a perdere 20 chili: la cantante replica e svela come è tornata in forma; Laura Pausini svela come ha fatto a dimagrire così tanto nell’ultimo anno; Laura Pausini è dimagrita 20 kg e svela il percorso che ha fatto.

Segnala fanpage.it: “Come ha fatto Laura Pausini a perdere 20 chili”: la cantante replica e svela come è tornata in forma - Laura Pausini ha parlato della sua volontà di perdere quei "chili che non mi facevano stare serena sul palco e fuori" ...

msn.com scrive: Laura Pausini svela come ha fatto a dimagrire così tanto nell’ultimo anno - Rivelazione di Laura Pausini dopo una serie di foto in costume pubblicate sui propri canali social che hanno suscitato la curiosità dei fan.

Risulta da libero.it: Laura Pausini, svelato il segreto (naturale) dietro il dimagrimento-lampo: “Niente punture”. Ecco perché - La popstar italiana si era mostrata sui social, a Pasqua, in forma smagliante. Da lì una sequela di domande da parte dei tanti fan. E ora la rivelazione choc.