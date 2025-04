Ilrestodelcarlino.it - L’atleta in carrozzina: "Mi sorrise e disse: ‘Che Dio ti benedica’"

Aveva già stretto la mano a Papa Giovanni Paolo II nel 2004, in occasione di un’udienza privata con l’associazione Papa Giovanni XXIII, di cui il 39enne forlivese Andrea Fornito ha fatto parte per lungo tempo. Ma quanto successo mercoledì 16 ottobre 2013 gli è rimasto fortemente impresso: "C’era tanta gente quel giorno perché era un’udienza aperta al pubblico. Eravamo davvero in tanti della Papa Giovanni XXIII. Eravamo arrivati in pullman da Forlì ed essendo io disabile dalla nascita, e quindi in grado di muovermi solo su una sedia a rotelle, ero posizionato insieme ad altri proprio in prima fila".Andrea lavora per la Log 80, un’azienda specializzata in software ospedalieri. E nel 2007 ha fondato la Wheelchair basket Forlì, formazione di basket in: ci ha giocato fino a tre anni fa e ora è l’allenatore.