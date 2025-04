Anteprima24.it - L’assessore Ambrosone: “Su Trotta bus strumentalizzazione politico-elettorale”

Tempo di lettura: 2 minuti“Sulla vicenda degli stipendi ai lavoratori dell’aziendaBus si è registrata solo una. Se qualcuno vuole fare campagnasulla pelle dei lavoratori e di alcune sigle sindacali, ha sbagliato indirizzo, anche perché dipendenti e sindacalisti sono fin troppo intelligenti per prestarsi a questi giochini”, lo dice l’asessore ai Trasporti del Comune di Benevento Luigi.“Solitamente gli stipendi dellavengono corrisposti il giorno venti di ogni mese. In coincidenza con le festività pasquali, la società aveva provato ad anticipare i pagamenti ma ciò è stato impossibile per motivi tecnici dovuti agli istituti di credito, essendo il Venerdì Santo una giornata prefestiva, Gli stipendi sono stati regolarmente pagati il primo giorno utile dopo Pasqua (martedì 22 aprile), appena le banche sono tornate operative”, prosegue