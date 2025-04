Lanazione.it - l’asse passa a nord dello stadio?. L’ipotesi torna a farsi concreta

Asse di penetrazione a sud? Non è così scontato, anche per la ‘resistenza’ che potrebbe opporre il parco in quanto l’area in questione è considerata ormai dal 2008 come area di interesse europeo. Quindi riprende corpoattraversando non più il parco, ma la viabilità ordinaria del quartiere. Ieri mattina quest’ipotesi è stata balenata in Regione in sede di commissione Ambiente. "Non è escluso chedi penetrazione passi a, utilizzando la viabilità ordinaria, dipende da quanto emergerà in sede di valutazione paesaggistica dei tracciati". Lo ha dichiarato Marco Ierpi, responsabile del Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale, a seguito di precisa domanda del consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini.