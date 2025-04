Lasciamo l’Ue Dopo la Brexit un altro Paese pronto all’addio il clamoroso annuncio

Dopo la Brexit, l’Unione Europea potrebbe presto trovarsi ad affrontare una nuova potenziale frattura. Questa volta a scuotere il progetto comunitario è un Paese dell’Europa centrale che, pur essendo membro dal 2004, mostra sempre più chiaramente segni di distacco politico e ideologico. Una spaccatura alimentata da un governo sempre più critico verso Bruxelles, pronto a mettere in discussione non solo le decisioni della Commissione Europea, ma l’intera appartenenza all’Ue.Il contesto di questa crescente tensione è una consultazione popolare lanciata dal governo per conoscere l’opinione dei cittadini sull’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea. Si tratta di un voto non vincolante, ma con un fortissimo peso simbolico. I toni usati sono quelli di una propaganda martellante: manifesti giganti con i volti di Zelensky e von der Leyen, slogan populisti contro “l’imposizione di Bruxelles”, e una narrazione che presenta l’Ucraina come una minaccia economica e sociale. Thesocialpost.it - “Lasciamo l’Ue”. Dopo la Brexit, un altro Paese pronto all’addio: il clamoroso annuncio Leggi su Thesocialpost.it la, l’Unione Europea potrebbe presto trovarsi ad affrontare una nuova potenziale frattura. Questa volta a scuotere il progetto comunitario è undell’Europa centrale che, pur essendo membro dal 2004, mostra sempre più chiaramente segni di distacco politico e ideologico. Una spaccatura alimentata da un governo sempre più critico verso Bruxelles,a mettere in discussione non solo le decisioni della Commissione Europea, ma l’intera appartenenza al.Il contesto di questa crescente tensione è una consultazione popolare lanciata dal governo per conoscere l’opinione dei cittadini sull’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea. Si tratta di un voto non vincolante, ma con un fortissimo peso simbolico. I toni usati sono quelli di una propaganda martellante: manifesti giganti con i volti di Zelensky e von der Leyen, slogan populisti contro “l’imposizione di Bruxelles”, e una narrazione che presenta l’Ucraina come una minaccia economica e sociale.

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne

Approfondimenti da altre fonti: STUDI - Verso la Brexit: made in Italy nel Regno Unito per 22,7 miliardi €, in salita dello 0,9%. La Cina dopo Brexit nel 2020 supererà l’UE a 28-1 e nel 2031 supererà gli Usa; L'uscita dall'Ue della Groenlandia, unico precedente alla Brexit; “Lasciamo l’Ue”. Dopo la Brexit, un altro Paese pronto all’addio: il clamoroso annuncio.