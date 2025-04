L’arcivescovo e il conclave Indietro non si torna Risposta al passo coi tempi

L’arcivescovo emerito, Giovanni Paolo Benotto (nella foto Del Punta/Valtriani), parla dell’imminente conclave chiamato a scegliere il nuovo Papa. Naturalmente l’attuale amministratore apostolico della diocesi, in attesa dell’ordinazione di padre Saverio Cannistrà del prossimo 11 maggio, non fa previsioni sui nomi, ma traccia un profilo non solo del nuovo pontefice ma dell’eredità spirituale lasciata da Papa Francesco: "La Chiesa - dice - credo che sia attrezzata. I Papi rispondono al contesto in cui sono vengono eletti e quindi anche in questo caso sarà così. Nessuno va Indietro o può pensare di farlo. Lanazione.it - L’arcivescovo e il conclave: "Indietro non si torna. Risposta al passo coi tempi" Leggi su Lanazione.it "Dobbiamo avere un atteggiamento di fiducia, al di là della fede, e per chi crede bisogna chiedere allo Spirito santo di provvedere a illuminare in maniera autentica chi è chiamato a scegliere". Cosìemerito, Giovanni Paolo Benotto (nella foto Del Punta/Valtriani), parla dell’imminentechiamato a scegliere il nuovo Papa. Naturalmente l’attuale amministratore apostolico della diocesi, in attesa dell’ordinazione di padre Saverio Cannistrà del prossimo 11 maggio, non fa previsioni sui nomi, ma traccia un profilo non solo del nuovo pontefice ma dell’eredità spirituale lasciata da Papa Francesco: "La Chiesa - dice - credo che sia attrezzata. I Papi rispondono al contesto in cui sono vengono eletti e quindi anche in questo caso sarà così. Nessuno vao può pensare di farlo.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti

Cosa riportano altre fonti: L’arcivescovo e il conclave: Indietro non si torna. Risposta al passo coi tempi; I cardinali toscani Betori e Lojudice a Roma con un auspicio comune: «Il nuovo Papa? La Chiesa non può tornare indietro»; Il cardinale Woelki sul prossimo futuro: «Sarà un lungo conclave»; L’arcivescovo trentino Ivan Maffeis: «Papa Francesco ha testimoniato la gioia del Vangelo. Il futuro della Chiesa? Non si può tornare indietro»; Betori sarà in Conclave. L’arcivescovo emerito: “La chiesa di papa Francesco in uscita, ora patrimonio di tutti”.

Scrive msn.com: Il cardinale Lojudice sarà in conclave: “Tutti siamo papabili. Nessuno si tira indietro” - L’arcivescovo Lojudice: “E’ una grande responsabilità, ne va del cammino della Chiesa. Lasceremo agire lo Spirito Santo, il protagonista è lui, per la scelta della persona più adatta” ...

Risulta da tg24.sky.it: Verso il Conclave, le ipotesi sui cardinali papabili: i nomi per il dopo Francesco - Leggi su Sky TG24 l'articolo Verso il Conclave, le ipotesi sui cardinali papabili: i nomi per il dopo Francesco ...

Segnala virgilio.it: Zuppi erede di Papa Francesco in vista del Conclave? Uno dei favoriti si tira indietro: "Non toccherà a me" - Il cardinale Zuppi è uno dei principali nomi tra i candidati alla successione di Papa Francesco, ma lui sostiene che tornerà a Bologna dopo il Conclave ...