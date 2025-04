L’archivio personale sulla Resistenza Curiosità e ascolto

Ecodibergamo.it - L’archivio personale sulla Resistenza: «Curiosità e ascolto» Leggi su Ecodibergamo.it LA STORIA. Andrea Pellegrinelli, classe 1995, presidente della sezione Anpi intitolata a Eugenio Bruni, ha raccolto testimonianze dei partigiani, fotografie e documenti.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Santanché resiste alla sfiducia tra isolamento politico e determinazione personale, con il sostegno del centrodestra che resta minimo. La ministra del Turismo, Daniela Santanché, affronta ancora una volta la prova della sfiducia parlamentare, un passaggio che la vede quasi in solitaria e convinta di essere dalla parte della ragione. La richiesta di dimissioni arriva da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra, a seguito del suo rinvio a giudizio per falso in ... 🔗puntomagazine.it

A seguito delle domande di pensionamento presentate dal personale docente e ATA entro il 21 ottobre 2024, gli uffici scolastici provinciali stanno pubblicando gli elenchi dei posti disponibili a partire dal 1° settembre 2025. Questi elenchi, che possono essere provvisori o definitivi, indicano le sedi presumibilmente vacanti in ciascuna provincia. È importante notare che l’esito […] The post Posti disponibili personale docente e ATA dopo i pensionamenti dal 1° settembre 2025 [In Aggiornamento] ... 🔗scuolalink.it

Al tavolo di Stm di oggi di "davvero pessimo c'è stata un'illustrazione di un piano parziale, pieno di ombre e di omissioni, perché il taglio all'occupazione in Italia non è stato né quantificato, salvo poi all'ultimo minuto spiegare che c'è un esubero di personale di 2.800 persone globale, dichiarato a livello complessivo. Come questo si articolerà sul nostro territorio non è dato saperlo". A dirlo è stata Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom-Cgil, al termine dell'incontro. 🔗quotidiano.net

L’archivio personale sulla Resistenza: «Curiosità e ascolto». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia