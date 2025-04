L app Xbox ora c è anche per i TV LG Serve webOS 24

Serve un controller Bluetooth). Dday.it - L'app Xbox ora c'è anche per i TV LG. Serve webOS 24 Leggi su Dday.it In questo modo è possibile giocare ai videogiochi in cloud, fintanto che si è abbonato a Game Pass Ultimate (maun controller Bluetooth).

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Microsoft annuncia diverse succose novità per l’app e gli utenti Xbox - Microsoft annuncia interessanti novità per l'app ufficiale Xbox e per i possessori delle sue console: scopriamole tutte. L'articolo Microsoft annuncia diverse succose novità per l’app e gli utenti Xbox proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

L'app Xbox ora c'è anche per i TV LG. Serve webOS 24 - In questo modo è possibile giocare ai videogiochi in cloud, fintanto che si è abbonato a Game Pass Ultimate (ma serve un controller Bluetooth)... Leggi tutto 🔗dday.it

Xbox Games Showcase 2025 ed il Direct di The Outer Worlds 2 annunciati con data ed ora - Gli appassionati di videogiochi possono segnarsi questa data: Xbox ha annunciato che domenica 8 giugno 2025 è in programma un doppio evento imperdibile. Si comincia con l’attesissimo Xbox Games Showcase 2025, seguito immediatamente dal Direct dedicato a The Outer Worlds 2. Due eventi consecutivi, in diretta streaming, pensati per svelare il futuro dell’ecosistema Xbox e approfondire uno dei titoli di ruolo più attesi degli ultimi anni. 🔗game-experience.it

L'app Xbox ora c'è anche per i TV LG. Serve webOS 24; Xbox App è ufficialmente disponibile sui TV LG OLED e LCD con webOS24; Microsoft lancia l'app Xbox per Smart TV LG; L'app Xbox si aggiorna con la possibilità di acquistare giochi e abbonamenti a Game Pass da smartphone. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

L'app Xbox si aggiorna con la possibilità di acquistare giochi e abbonamenti a Game Pass da smartphone - Tra le numerose novità in arrivo con l'aggiornamento di aprile a Xbox c'è anche una nuova funzionalità interessante per l'app ufficiale, che consente ora l'acquisto diretto dei giochi. 🔗msn.com

Microsoft lancia l'app Xbox per Smart TV LG - Microsoft lancia l'app Xbox per Smart TV LG | Ora è possibile giocare in streaming direttamente via alcuni televisori selezionati. 🔗msn.com

Xbox Cloud Gaming è ora disponibile su smart TV LG, Microsoft pubblica il trailer dedicato - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com