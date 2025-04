Salernotoday.it - Lapide della Resistenza vandalizzata a Scafati: la denuncia di Fratelli d'Italia

Leggi su Salernotoday.it

Ladedicata al 25 aprile, collocata in un punto simbolicocittà di, è stata recentemente. L’episodio, purtroppo non isolato, ha riacceso l’attenzione sul valorememoria storica e sul modo in cui viene custodita. A intervenire sulla vicenda è Mario.