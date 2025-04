L’annuncio di Trump Ho un accordo con Putin sulla pace in Ucraina Ma la Russia bombarda Kiev

Trump dice che gli Usa hanno un accordo con la Russia sulla guerra in Ucraina. E che potrebbe vedere Vladimir Putin molto presto. Ovvero subito dopo il suo viaggio in Medio Oriente, previsto tra il 13 e il 16 maggio. Ma spiega anche che ora deve ottenere il via libera del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Penso di aver raggiunto un accordo con la Russia. Dobbiamo raggiungere un accordo con Zelensky . ma finora è stato più difficile». Anche se il presidente non ne ha parlato, il problema oggi è la Crimea. Nel piano di pace proposto da Mosca deve essere riconosciuta come russa. Ma Kiev ha già respinto ogni possibilità in tal senso.L’Ucraina«Pensavo che fosse più facile trattare con Zelensky. Finora è stato più difficile», ha detto Trump ai giornalisti durante un incontro nello Studio Ovale della Casa Bianca. Leggi su Open.online Il presidente Donalddice che gli Usa hanno uncon laguerra in. E che potrebbe vedere Vladimirmolto presto. Ovvero subito dopo il suo viaggio in Medio Oriente, previsto tra il 13 e il 16 maggio. Ma spiega anche che ora deve ottenere il via libera del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Penso di aver raggiunto uncon la. Dobbiamo raggiungere uncon Zelensky . ma finora è stato più difficile». Anche se il presidente non ne ha parlato, il problema oggi è la Crimea. Nel piano diproposto da Mosca deve essere riconosciuta come russa. Maha già respinto ogni possibilità in tal senso.L’«Pensavo che fosse più facile trattare con Zelensky. Finora è stato più difficile», ha dettoai giornalisti durante un incontro nello Studio Ovale della Casa Bianca.

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne

Se ne parla anche su altri siti: L'annuncio di Trump: «Ho un accordo con Putin sulla pace in Ucraina». Ma la Russia bombarda Kiev; Guerra Ucraina, Trump: «Ho accordo con Mosca ma non con Kiev, presto vedrò Putin. Zelensky? Con lui è più difficile». Droni e missili russi su Kiev nella notte, 5 feriti; UE, von der Leyen: bene annuncio Trump, sostengo accordo zero-per-zero con USA; Dazi Usa alla Cina in totale al 145%. Trump: «Tratteremo con la Ue come un unico blocco»; Trump apre a Meloni: «Potrei incontrare l'Ue».

Come scrive msn.com: L’annuncio di Trump: «Ho un accordo con Putin sulla pace in Ucraina». Ma la Russia bombarda Kiev - Il tycoon dallo Studio Ovale: presto vedrò il presidente russo. Zelenbsky? Finora è stato difficile L'articolo L’annuncio di Trump: «Ho un accordo con Putin sulla pace in Ucraina». Ma la Russia bombar ...

Si legge su ilmessaggero.it: Guerra Ucraina, Trump: «Ho accordo con Mosca ma non con Kiev, presto vedrò Putin. Zelensky? Con lui è più difficile» - Guerra in Ucraina, gli aggiornamenti di oggi mercoledì 23 aprile. Guerra ucraina, la tregua (finita) sotto i bombardamenti russi. Zelensky accusa Mosca, ma Trump: «Speriamo in ...

Come scrive informazione.it: Trump minaccia Zelensky: “Ho l’accordo con la Russia. Pace ora o perderai il Paese” - LONDRA – Kiev è spalle al muro. All’angolo. Donald Trump lancia l’ultimatum a Volodymyr Zelensky: «Ho l’accordo con la Russia» aggiungendo: ma è difficile trattare con il presidente ucraino. Secondo T ...