delle emozioni. Venti anni dopo il suo esordio con Tre metri sopra il cielo, da molti definito il "manifesto romantico" degli anni 2000, Luca Lucini torna a indagare l'amore giovanile in tutte le sue sfaccettature e complessità. Lo fa con L'amore, in teoria, ancora una volta una commedia sentimentale che . Movieplayer.it - L’amore, in teoria, recensione: una rom-com per riscrivere l’educazione sentimentale delle nuove generazioni Leggi su Movieplayer.it A vent'anni da Tre metri sopra il cielo torna Luca Lucini con una nuova indagine sull'amore giovanile. In sala dal 24 aprile. Cos'è l'amore per la generazione Z? "Un piatto di pasta, un caos, una bomba che esplode": a rispondere sono i diretti interessati in un susseguirsi di interviste in bianco e nero: giovani e giovanissimi, figli della pandemia, disorientati, appassionati, impauriti e fotografati nel tentativo spesso imbranato di ricostruire una geometriaemozioni. Venti anni dopo il suo esordio con Tre metri sopra il cielo, da molti definito il "manifesto romantico" degli anni 2000, Luca Lucini torna a indagare l'amore giovanile in tutte le sue sfaccettature e complessità. Lo fa con L'amore, in, ancora una volta una commediache .

