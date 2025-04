Quotidiano.net - L’amica più cara. Suor Genevieve arriva per prima

di Nina Fabrizio CITTà DEL VATICANO Papa Francesco non aveva una famiglia pontificia vera e propria com’era il caso ad esempio del predecessore Benedetto XVI che condivideva la quotidianità con il segretario mons. Georg Gaenswein e le Memores domini. Francesco ha sempre voluto che i suoi segretari personali rispettassero i turni quinquennali in modo da non creare mai delle concentrazioni, anche involontarie, di potere nelle stesse persone. Tuttavia aveva persone alle quali era più affezionato magari che ad altre, amici e amiche fraterne e tra queste c’era senz’altroJeanningros, Piccola sorella di Gesù, che non solo è stata laieri mattina a comparire davanti al feretro di Papa Francesco non appena è stato esposto nella basilica di San Pietro, ma è stata quasi sempre presente discretamente anche durante la sua degenza al Gemelli.