Ladro assalta il ristorante I nazareni è il secondo furto in 10 giorni

furto ai danni di un'attività commerciale: il ristorante palestinese "I nazareni", in via Gasparo da Salò, è finito di nuovo nel mirino dei ladri.Il video nelle mani dei carabinierisecondo le immagini registrate dalle telecamere. Bresciatoday.it - Ladro assalta il ristorante "I nazareni": è il secondo furto in 10 giorni Leggi su Bresciatoday.it Nel cuore della notte, Brescia si è risvegliata con un altroai danni di un'attività commerciale: ilpalestinese "I", in via Gasparo da Salò, è finito di nuovo nel mirino dei ladri.Il video nelle mani dei carabinierile immagini registrate dalle telecamere.

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti

Se ne parla anche su altri siti: ? Ladro assalta il ristorante I nazareni: è il secondo furto in 10 giorni; Ladro assalta il ristorante: porta sfondata a calci (video); Danni ai ristoranti palestinesi, gli attivisti pro Pal in piazza: La Loggia prenda posizione.

Da brescia.corriere.it: Nuova spaccata al ristorante palestinese I Nazareni, è la seconda in dieci giorni - L'episodio nella notte tra mercoledì e giovedì nel locale in pieno centro storico. Il titolare: speriamo sia solo un ladro e non qualcuno che ce l'ha davvero con noi. Recuperata la cassa a qualche cen ...

Lo riporta giornaledibrescia.it: Ancora una spaccata al ristorante I Nazareni, seconda in pochi giorni - Il locale di cucina palestinese in centro nuovamente nel mirino: dalle telecamere sembra che il ladro sia lo stesso che ha provato a introdursi due settimane fa. Rubati fondo cassa e un tablet, si esc ...

Secondo ilgiorno.it: Ladro gourmand al ristorante “Il Pilota“ - Ladro, ma anche fine intenditore quello che l’altra notte ha preso di mira un ristorante di Spessa Po. Non la... Ladro, ma anche fine intenditore quello che l’altra notte ha preso di mira un ...