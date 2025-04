L’addio sul campo di rugby Luca ti pensiamo felice nel tuo terzo tempo

rugby Park per poter contenere tutte le persone che hanno voluto dare l’ultimo saluto a Luca Cardellini, il 23enne che ha perso la vita la notte della domenica di Pasqua uscendo di strada con la sua auto a Montelabbate, urtando contro un palo dell’alta tensione. I familiari, i tantissimi amici, i compagni, allenatori e dirigenti della Pesaro rugby ma anche tanti conoscenti hanno infatti riempito questo pomeriggio il campo di parco Scarpellini per dire addio al giovane rugbista ed anche allenatore dei bambini Under 6.La bara di Luca è stata accolta dei ragazzi della Pesaro rugby schierati in passerella d’onore, per poi essere posizionata al centro del campo, sotto gli spalti, tra l’emozione dei presenti. Sulla bara è stata appoggiata la maglia giallorossa numero 9, mentre come richiesto dalla famiglia di Luca, i bambini e i ragazzi delle Formiche rugby Pesaro erano presenti indossando la divisa ufficiale della squadra. Ilrestodelcarlino.it - L’addio sul campo di rugby: “Luca, ti pensiamo felice nel tuo terzo tempo” Leggi su Ilrestodelcarlino.it Pesaro, 24 aprile 2025 – Non sono bastati gli spalti del TeknowoolPark per poter contenere tutte le persone che hanno voluto dare l’ultimo saluto aCardellini, il 23enne che ha perso la vita la notte della domenica di Pasqua uscendo di strada con la sua auto a Montelabbate, urtando contro un palo dell’alta tensione. I familiari, i tantissimi amici, i compagni, allenatori e dirigenti della Pesaroma anche tanti conoscenti hanno infatti riempito questo pomeriggio ildi parco Scarpellini per dire addio al giovane rugbista ed anche allenatore dei bambini Under 6.La bara diè stata accolta dei ragazzi della Pesaroschierati in passerella d’onore, per poi essere posizionata al centro del, sotto gli spalti, tra l’emozione dei presenti. Sulla bara è stata appoggiata la maglia giallorossa numero 9, mentre come richiesto dalla famiglia di, i bambini e i ragazzi delle FormichePesaro erano presenti indossando la divisa ufficiale della squadra.

