L’abbraccio di don Beppe al Papa Ha dato l’esempio fino all’ultimo

"Francesco è stato ildei poveri". Non ha dubbi donTagariello, rettore della chiesa di san Giacomo dei Filippini e dell’oratorio San Giacomo, profondamente addolorato per la scomparsa del pontefice.Don, l’ultima volta che abbiamo visto il pontefice è stata nella giornata di Pasqua. Poi, l’improvviso aggravamento e un malore che non gli hascampo. Una morte rapida, uno choc per tutta la comunità cattolica."Assolutamente. Il pontefice aveva superato con difficoltà i problemi respiratori dell’inverno e, nonostante la sofferenza, è tornato a lavorare senza risparmiarsi. Ha interpretato il suo pontificato come una missione,respiro".Qual è la cosa più importante che ci lascia Francesco?"Senza dubbio l’amore per i poveri. E’ stato davvero un pastore in mezzo alle sue pecore e ha lavoratoalla fine per una Chiesa povera tra i poveri".