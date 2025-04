La tomba di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore ecco la prima foto

tomba di Papa Francesco è stata realizzata in marmo di provenienza ligure, terra di origine della sua famiglia, con la sola iscrizione Franciscus e la riproduzione della sua croce pettorale, indossata durante i 12 anni del suo pontificato. Il loculo dove è stata preparata la tomba si trova, vicino altare di San Francesco, nella navata laterale tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza della Basilica di Santa Maria Maggiore.Articolo in aggiornamentoL'articolo La tomba di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore: ecco la prima foto proviene da Il Fatto Quotidiano.

