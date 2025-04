La tomba del Papa realizzata in marmo ligure con la scritta Franciscus Foto

La tomba è stata preparata nel loculo della navata laterale tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza della Basilica di Santa Maria Maggiore

