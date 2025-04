Ilrestodelcarlino.it - La testimonianza di Rocchi: "Un abbraccio indimenticabile"

Per migliaia di fedeli, l’incontro con papa Francesco si è trasformato in un ricordo indelebile, capace di segnare la vita. Talvolta, un gesto, uno sguardo, una parola del Pontefice sono bastati a illuminare un cammino di fede. Tra le testimonianze modenesi, spicca quella di Elena, consacrata nell’Ordo Virginum e vicedirettrice della Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, che ha avuto il privilegio di incontrare il Papa in due occasioni.Il primo incontro avvenne in occasione del Convegno Ecclesiale di Firenze del 2015. "Dal dono della sua elezione fino alla sua salita al cielo, avvenuta in questo tempo pasquale – racconta la consacrata – il pontificato di papa Francesco rimarrà per sempre impresso nel mio cuore. Della prima volta che lo incontrai, ricordo lo stupore e la trepidazione al termine della celebrazione in Santa Maria del Fiore, quando fui condotta davanti a lui.