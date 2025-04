La stoccata di Andrea Delogu sugli omaggi a Papa Francesco 8220Dialoghi infiniti scambiati con lui in pochi secondi8221

Papa Francesco, sono stati tanti i Vip e i politici che hanno voluto esprimere un ricordo nei confronti del Pontefice, riferendosi agli incontri che hanno avuto personalmente con lui. Con un post su X, Andrea Delogu ha lanciato una stoccata a chi vanta di aver intrattenuto con lui lunghe conversazioni. Leggi su Fanpage.it Dopo la morte di, sono stati tanti i Vip e i politici che hanno voluto esprimere un ricordo nei confronti del Pontefice, riferendosi agli incontri che hanno avuto personalmente con lui. Con un post su X,ha lanciato unaa chi vanta di aver intrattenuto con lui lunghe conversazioni.

