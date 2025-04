La Spagna straccia un contratto per acquisto di armi da un azienda israeliana

Spagna ha stracciato un contratto per l'acquisto di armi da un'azienda israeliana. Il governo di Madrid ha deciso di rescindere unilateralmente un appalto da 6,6 milioni di euro per la fornitura di 15 milioni di proiettili, dopo i negoziati tra i socialisti del Psoe e gli alleati di Sumar. Today.it - La Spagna straccia un contratto per l'acquisto di armi da un'azienda israeliana Leggi su Today.it Lahato unper l'dida un'. Il governo di Madrid ha deciso di rescindere unilateralmente un appalto da 6,6 milioni di euro per la fornitura di 15 milioni di proiettili, dopo i negoziati tra i socialisti del Psoe e gli alleati di Sumar.

