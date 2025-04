La sonda Lucy della NASA ha fotografato uno strano ed enorme asteroide

sonda Lucy della NASA ha avuto un incontro ravvicinato con l'asteroide Donaldjohanson, un colosso lungo 8 x 3,5 chilometri dalla forma piuttosto peculiare. I ricercatori l'hanno paragonato a due coni gelato compenetrati all'altezza del cono. Leggi su Fanpage.it Laha avuto un incontro ravvicinato con l'Donaldjohanson, un colosso lungo 8 x 3,5 chilometri dalla forma piuttosto peculiare. I ricercatori l'hanno paragonato a due coni gelato compenetrati all'altezza del cono.

