Iltempo.it - "La sinistra tiene prigioniera la Resistenza", Sallusti e il botta e risposta con Lerner

Il 25 aprile, giorno in cui si commemora la Liberazione dal nazifascismo, invece di unire il Paese continua a dividere. Laaccusa il governo di voler silenziare gli eventi sullaper il semplice invito alla "sobrietà", vista la concomitanza con il lutto nazionale imposto dalla morte di Papa Francesco. Se ne parla nella puntata di giovedì 24 aprile di Otto e mezzo, il programma condotto su La7 da Lilli Gruber che ha tra i suoi ospiti Alessandroe Gad. "Il tuo giornale dice che il 25 aprile non deve essere una festa di parte, ma ci spieghi esattamente cosa vuol dire non essere di parte?", chiede la conduttrice al direttore de Il Giornale. "Ma è successo purtroppo una sola volta, con Silvio Berlusconi a Onna, un uomo liberale, un eretico liberale, conservatore, che si è messo il fazzoletto dei partigiani al collo e ha cercato di unificare il Paese, ha cercato di trasformare quella festa da una festa di parte a una festa di tutta la nazione e l'ha fatto un conservatore liberale", risponde il giornalista.