La sfida di Torrette per l’estate Ora ci credono anche i privati

Torrette è pronta a lanciare la sua sfida turistica: difesa della costa tramite gli interventi della Regione, nuovo lungomare grazie ai progetti del Comune e investimenti e riqualificazione delle strutture ricettive da parte dei privati. privati come la famiglia Ponti, che a Torrette ha investito il suo patrimonio inaugurando ieri, dopo l’albergo, l’annesso ristorante alla presenza di esponenti dell’amministrazione e dell’associazioni di categoria."In tutto il litorale la strategia di Assohotel Confersercenti – commentano i rappresentanti dell’associazione – punta da una parte a ‘fare sistema’ tra operatori, associazioni, istituzioni e dall’altro a investire e a rinnovare le strutture perché siano sempre più competitive". E proprio a Torrette a fare da traino e da stimolo per tutti gli operatori turistici della zona è l’Hotel Playa Suit (24 camere con spiaggia privata e piscina) che ha aperto lo scorso anno ma che ha ulteriormente potenziato l’offerta con una sala meeting da 80 posti e un ristorante vista mare, aperto al pubblico, da 60 posti. Ilrestodelcarlino.it - La sfida di Torrette per l’estate: "Ora ci credono anche i privati" Leggi su Ilrestodelcarlino.it di Anna Marchettiè pronta a lanciare la suaturistica: difesa della costa tramite gli interventi della Regione, nuovo lungomare grazie ai progetti del Comune e investimenti e riqualificazione delle strutture ricettive da parte deicome la famiglia Ponti, che aha investito il suo patrimonio inaugurando ieri, dopo l’albergo, l’annesso ristorante alla presenza di esponenti dell’amministrazione e dell’associazioni di categoria."In tutto il litorale la strategia di Assohotel Confersercenti – commentano i rappresentanti dell’associazione – punta da una parte a ‘fare sistema’ tra operatori, associazioni, istituzioni e dall’altro a investire e a rinnovare le strutture perché siano sempre più competitive". E proprio aa fare da traino e da stimolo per tutti gli operatori turistici della zona è l’Hotel Playa Suit (24 camere con spiaggia privata e piscina) che ha aperto lo scorso anno ma che ha ulteriormente potenziato l’offerta con una sala meeting da 80 posti e un ristorante vista mare, aperto al pubblico, da 60 posti.

Potrebbe interessarti anche:

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ne parlano su altre fonti: La sfida di Torrette per l’estate: Ora ci credono anche i privati.

Come scrive msn.com: La sfida di Torrette per l’estate: "Ora ci credono anche i privati" - Asshotel Confesercenti presenta le nuove iniziative, come il Brodetto Bus, che puntano al gioco di squadra. Inaugurato il ristorante e sala meeting dell’hotel Playa Suite dell’imprenditore umbro Giuse ...