La sentenza è arrivata quattro punti di penalizzazione

È stata ufficializzata la decisione: il club ricevein meno in classifica, ora la situazione diventa criticain meno in classifica: ora è ufficiale. Èlache avrebbe potuto cambiare le sorti della classifica e la decisione dei giudici è una mazzata per il club: confermata la.Ladi(LaPresse) – Calciomercato.itDal Tar del Lazio arrivano brutte notizie per il Cosenza che si è visto respingere il ricorso dai giudici del tribunale amministrativa. La società del presidente Guarascio, dunque, si vede confermata il -4 in classifica e fa un ulteriore passo verso la retrocessione. Il club ha già preannunciato la volontà di non arrendersi: il patron dei calabresi starebbe valutando la possibilità di continuare la sua battaglia e di presentare appello anche al Consiglio di Stato.