La segretaria PD e il presidente della Regione a Racale per i funerali del consigliere scomparso

Racale - Sindaci, dirigenti di partito, consiglieri, operatori del mondo culturale, associazioni, imprenditori e sindacati hanno raggiunto Racale, dal primo pomeriggio di oggi, per i funerali del consigliere regionale e giovane ex sindaco, Donato Metallo, scomparso martedì a soli 44 anni. Per. Lecceprima.it - La segretaria PD e il presidente della Regione a Racale per i funerali del consigliere scomparso Leggi su Lecceprima.it - Sindaci, dirigenti di partito, consiglieri, operatori del mondo culturale, associazioni, imprenditori e sindacati hanno raggiunto, dal primo pomeriggio di oggi, per idelregionale e giovane ex sindaco, Donato Metallo,martedì a soli 44 anni. Per.

