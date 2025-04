La salma di Francesco in San Pietro fino a notte l’abbraccio infinito del suo popolo Il feretro e il percorso di 6 km dopo i funerali

Xml2.corriere.it - La salma di Francesco in San Pietro: fino a notte l’abbraccio infinito del suo popolo | Il feretro e il percorso di 6 km dopo i funerali Leggi su Xml2.corriere.it In migliaia in coda sin dal mattino. Il passo lento e le ore scandite dai rosari:«Noi stavamo tutti con lui»

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti

Se ne parla anche su altri siti: Morte papa Francesco, la prima congregazione dei cardinali. Poi la salma a San Pietro; Ventimila fedeli per papa Francesco, apertura a oltranza della Basilica; Papa Francesco, lunghissima la coda di fedeli: la Basilica aperta a oltranza; Lunghissima fila di fedeli per l'maggio alla salma del Papa; Papa Francesco, la salma a San Pietro per l'omaggio dei fedeli. La Basilica resterà aperta oltre le 24 - Il video.

msn.com scrive: Papa Francesco, la salma esposta nella Basilica di San Pietro: almeno in 20mila per l'ultimo saluto - Il corpo del pontefice sarà esposto alla devozione dei fedeli fino a venerdì sera in una semplice bara di zinco dentro un'altra di legno, come stabilito da lui stesso lo scorso anno. La sala stampa va ...

Lo riporta gazzetta.it: Papa Francesco, il feretro a San Pietro: gli orari per l'ultimo saluto, da oggi a venerdì - Il feretro di Papa Francesco è a San Pietro: gli orari di apertura della Piazza ai fedeli per l'ultimo saluto al Santo Padre.

ilmattino.it scrive: Morto Papa Francesco, tutti gli aggiornamenti in diretta: fedeli a San Pietro, 100mila persone ieri in piazza - Centomila persone ieri, 23 aprile 2025, in piazza per l'addio a papa Francesco. In oltre 20mila si sono messi in fila per rendere omaggio alla salma del pontefice a San Pietro, con ...