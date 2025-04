La Russia bombarda Kyjiv mentre Trump continua a insultare Zelensky

Russia ha sferrato un attacco su larga scala contro Kyjiv, uccidendo almeno nove persone e ferendone più di settanta, tra cui sei bambini e una donna incinta. Secondo un giornalista del Kyiv Independent, presente sul posto, l'esercito del Cremlino ha usato droni e missili (guidati e balistici) nell'ambito di un doppio bombardamento: le prime esplosioni si sono sentite, appunto, attorno all'1, mentre le altre verso le 4. Secondo il Servizio di emergenza statale ucraino, sono più di quaranta le persone ricoverate in ospedale con ferite più o meno gravi. Alcuni cittadini, aggiunge il Kyiv Independent, sono ancora bloccati sotto le macerie ed è in corso una delicata operazione di soccorso nella speranza di minimizzare i danni. Nella notte, altri sette missili del Cremlino hanno colpito Kharkiv, a trenta chilometri dal confine con la Russia, senza causare decessi.

