La prossima estate non si gioca solo il Mondiale per Club 2025

La prossima estate non ci sarà soltanto il nuovo Mondiale per Club, perché tutti gli appassionati di calcio devono mettere in calendario un altro appuntamento importante: gli Europei di calcio femminile. La grande favorita alla vittoria finale è la Spagna campione del Mondo, ma attenzione anche a Inghilterra (vincitrice degli ultimi Europei) e Francia. L'Italia recita il ruolo di outsider, ma la formazione allenata da Soncin vuole provare a stupire.

Dove e quando si gioca

Women's Euro 2025 si disputerà dal 2 al 27 luglio 2025 in Svizzera, e vedrà coinvolte otto città: Basilea, Berna, Ginevra, Zurigo, San Gallo, Lucerna, Sion e Thun.

La formula del torneo e il girone dell'Italia

Al torneo partecipano 16 nazionali. Le squadre che si sono qualificate sono state suddivise in quattro gironi da quattro: le prime due di ogni raggruppamento accederanno alla fase a eliminazione diretta con i quarti di finale.

