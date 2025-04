La Pro Recco è in finale di Euro Cup

Recco giocherà una finale Europea: il pareggio nella vasca del Sabadell per 10-10, dopo il 16-6 dell’andata, permette ai biancocelesti di qualificarsi per l’ultimo atto di Euro Cup contro il Radnicki. L’andata si disputerà in Serbia il 10 Maggio, il. Today.it - La Pro Recco è in finale di Euro Cup Leggi su Today.it Per la quinta stagione consecutiva la Progiocherà unapea: il pareggio nella vasca del Sabadell per 10-10, dopo il 16-6 dell’andata, permette ai biancocelesti di qualificarsi per l’ultimo atto diCup contro il Radnicki. L’andata si disputerà in Serbia il 10 Maggio, il.

Se ne parla anche su altri siti

Saranno Pro Recco e Savona a contendersi la Coppa Italia 2024-2025 di pallanuoto maschile: questo l’esito delle semifinali andate in scena alla Piscina Comunale “F. Scandone” di Napoli. Nelle sfide del penultimo atto il Savona ha sconfitto per 10-6 il Brescia, mentre la Pro Recco ha piegato a fatica il Trieste, battuto per 5-4. Il Savona sorprende il Brescia scappando via nel primo quarto, chiuso in vantaggio per 3-1, bissando il parziale anche nella seconda frazione, arrivando sul 6-2 a metà ... 🔗oasport.it

Pro Recco e Rari Nantes Savona si giocheranno la trentatreesima Coppa Italia Unipol. Nelle semifinali al Centro Federale Felice Scandone di Napoli abdica l'AN Brescia, campione uscente. I lombardi di Bovo soccombono 10-6 contro la RN Savona, che torna a contendersi una finale di Coppa Italia... 🔗genovatoday.it

Manca un turno alla conclusione della regular season di serie A1 maschile. Poi sarà volata scudetto e spareggi salvezza. Nella venticinquesima e penultima giornata si gioca tutti allo stesso orario: Pro Recco e Brescia proseguono la loro marcia trionfale. Vincono e convincono contro due avversari... 🔗genovatoday.it

La Pro Recco è in finale di Euro Cup; La Pro Recco è in finale di Euro Cup; Euro Cup: Pro Recco a Sabadell per rialzarsi e centrare la finale; Ascesa e crollo della Pro Recco, il Real Madrid della pallanuoto. 🔗Se ne parla anche su altri siti